Digital Assistant — це чат-бот-помічник зі штучним інтелектом, який спрощує роботу та підвищує продуктивність. Порадуйте своїх співробітників цифровим робочим місцем, відзначеним нагородами, яке, як доведено, підвищує задоволеність робочим місцем на 17%. Підключіть бізнес-програми, якими ви користуєтеся, із каталогу додатків до централізованого розумного помічника та переглядайте свої дані в режимі реального часу в адаптивних картках. Закріпіть картки на своїй дошці, щоб отримати короткий огляд свого дня, або підпишіться на сповіщення, щоб ніколи не пропускати оновлення.

Вебсайт: adenin.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Adenin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.