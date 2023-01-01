WebCatalog
Discovery Education

Discovery Education

discoveryeducation.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Discovery Education» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Discovery Education надихає викладачів вийти за рамки традиційного навчання за допомогою відзначеного нагородами цифрового контенту та професійного розвитку. Дізнайтеся більше сьогодні!

Вебсайт: discoveryeducation.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Discovery Education». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

BlueSky Education

BlueSky Education

blueskyeducation.co.uk

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

Alludo

Alludo

alludolearning.com

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

Harvard Business Publishing Education

Harvard Business Publishing Education

hbsp.harvard.edu

Hoffman Academy

Hoffman Academy

hoffmanacademy.com

HiMama Academy

HiMama Academy

academy.himama.com

Kognity

Kognity

kognity.com

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

Osmosis

Osmosis

osmosis.org

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності