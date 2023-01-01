Discovery Education
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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
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Вебсайт: discoveryeducation.com
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