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Rosetta Stone

Rosetta Stone

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Вебсайт: rosettastone.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Rosetta Stone — найкращий спосіб вивчити іноземну мову. Відзначене нагородами мовне рішення поєднує перевірені методи навчання з найкращою у світі технологією розпізнавання мовлення.

Вебсайт: rosettastone.com

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