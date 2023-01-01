Найшвидший спосіб додати англійські субтитри до відео будь-якою мовою. Працює на основі Whisper від OpenAI, найточнішого в світі механізму перетворення мови в текст!

Вебсайт: supertranslate.ai

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