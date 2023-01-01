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Kognity

Kognity

kognity.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Будьте найкращим учителем із Kognity. Kognity — це відзначена нагородами цифрова платформа, яка поєднує в собі потужність технологій і педагогіки для створення надзвичайно високого досвіду викладання та навчання.

Вебсайт: kognity.com

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