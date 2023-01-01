Будьте найкращим учителем із Kognity. Kognity — це відзначена нагородами цифрова платформа, яка поєднує в собі потужність технологій і педагогіки для створення надзвичайно високого досвіду викладання та навчання.

Вебсайт: kognity.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kognity». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.