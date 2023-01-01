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Satchel One

Satchel One

teamsatchel.com

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Вибір вчителя більше десяти років. Satchel One є партнером Google for Education і Microsoft, якому довіряє кожна третя середня школа Великобританії. Наша відзначена нагородами навчальна платформа бездоганно інтегрується з Google Classroom і Microsoft Teams, створюючи значущі стосунки та допомагаючи школам забезпечити найвищий досвід навчання.

Вебсайт: teamsatchel.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Satchel One». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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