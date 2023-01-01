Вибір вчителя більше десяти років. Satchel One є партнером Google for Education і Microsoft, якому довіряє кожна третя середня школа Великобританії. Наша відзначена нагородами навчальна платформа бездоганно інтегрується з Google Classroom і Microsoft Teams, створюючи значущі стосунки та допомагаючи школам забезпечити найвищий досвід навчання.

Вебсайт: teamsatchel.com

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