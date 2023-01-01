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Cozi

Cozi

cozi.com

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Cozi – це програма №1 для організації сімей. Він зберігає розклади всіх і всі ваші списки в одному місці. Козі — тричі переможець нагороди Mom's Choice.

Вебсайт: cozi.com

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