Cozi – це програма №1 для організації сімей. Він зберігає розклади всіх і всі ваші списки в одному місці. Козі — тричі переможець нагороди Mom's Choice.

Вебсайт: cozi.com

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