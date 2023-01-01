Impactive (раніше Outvote), цифровий організаційний центр для прогресивних кампаній і справ. Організовуйте волонтерів, спілкуйтеся з прихильниками, збирайте гроші, беріть участь у голосуванні тощо: Impactive — це ваш комплексний центр цифрової організації.

Вебсайт: impactive.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Impactive». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.