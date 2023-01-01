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Impactive

Impactive

impactive.io

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Impactive (раніше Outvote), цифровий організаційний центр для прогресивних кампаній і справ. Організовуйте волонтерів, спілкуйтеся з прихильниками, збирайте гроші, беріть участь у голосуванні тощо: Impactive — це ваш комплексний центр цифрової організації.

Вебсайт: impactive.io

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