Універсальна платформа збору коштів для некомерційних організацій. Збирайте більше грошей і залучайте нових прихильників за допомогою платформи збору коштів, створеної для збору коштів. Qgiv існує, щоб допомогти некомерційним організаціям зібрати більше грошей за допомогою комплексного набору інструментів для збору коштів, що включає настроювані форми пожертвувань, реєстрацію на події, одноранговий збір коштів, подачу текстових повідомлень із вихідними повідомленнями та аукціони. Ми віримо, що видатні справи заслуговують на видатне програмне забезпечення, розроблене з урахуванням ваших унікальних потреб. Необмежені користувачі з необмеженим доступом до інструментів і підтримки, відсутність довгострокових контрактів (і жодних підступних комісій!), а також інтеграція з провідними інструментами CRM і електронною поштою дозволяють некомерційним організаціям легко експериментувати з новими технологіями та розвивати свої цифрові програми збору коштів. Ми прагнемо допомагати некомерційним організаціям збирати більше, передбачаючи та вирішуючи їхні потреби та проблеми за допомогою розробки під керівництвом клієнтів і приділяючи пильну увагу найкращим галузевим практикам. З нашої штаб-квартири в Лейкленді, штат Флорида, ми зараз обслуговуємо понад 5000 організацій у Сполучених Штатах і Канаді. Ми пишаємося тим, що тісно співпрацюємо з некомерційними організаціями, і існуємо, щоб допомагати їм досягати успіху, святкувати їхні перемоги та пропонувати індивідуальне обслуговування клієнтів.

Вебсайт: qgiv.com

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