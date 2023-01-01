WebCatalog
MemberHub

MemberHub

memberhub.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MemberHub» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Завдяки онлайн-платежам, електронному магазину, можливостям керування контактами/CRM, повному набору засобів для збору коштів, красивим електронним листам та інформаційним бюлетеням, конструктору веб-сайтів тощо MemberHub допомагає некомерційним і волонтерським організаціям залучати своїх прихильників, збирати гроші з меншими зусиллями та отримати експертну допомогу від кінця до кінця.

Вебсайт: memberhub.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MemberHub». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

Every.org

Every.org

every.org

Pixpa

Pixpa

pixpa.com

Dorik

Dorik

dorik.com

Jemi

Jemi

jemi.so

Simvoly

Simvoly

simvoly.com

Givergy

Givergy

givergy.com

MuxEmail

MuxEmail

muxemail.com

RallyUp

RallyUp

rallyup.com

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Paymaya

Paymaya

maya.ph

Claid.ai

Claid.ai

claid.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності