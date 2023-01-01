Завдяки онлайн-платежам, електронному магазину, можливостям керування контактами/CRM, повному набору засобів для збору коштів, красивим електронним листам та інформаційним бюлетеням, конструктору веб-сайтів тощо MemberHub допомагає некомерційним і волонтерським організаціям залучати своїх прихильників, збирати гроші з меншими зусиллями та отримати експертну допомогу від кінця до кінця.

Вебсайт: memberhub.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MemberHub». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.