Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Auctria» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Auctria — це простий у використанні та потужний інструмент для проведення ваших заходів зі збору коштів. Auctria проводить усі види заходів та аукціонів зі збору коштів. Від першої пожертви до останньої квитанції та всіх дій і торгів між ними, Auctria робить це легко!

Вебсайт: auctria.com

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