Настав час розваг! Відчуйте захоплення від перегляду різних фільмів і серіалів онлайн через 13+ OTT, які змусять вас повертатися за новими. Пориньте у світ розваг, де ви можете завантажити програму Airtel Xstream і переглянути понад 10 000 фільмів і веб-серіалів у 13+ OTT, усе в одному місці. Додаток пропонує фільми різних жанрів, телешоу та оригінали з різних платформ OTT – усе під однією парасолькою. Airtel Xstream представила два нових пакети: 1. Пакет Xstream Premium Pack, який надає вам розваги Xstream із 13+ OTT, усе в одному місці. 2. Xstream Mobile Pack, де ви отримуєте телекомунікаційні послуги в комплекті з підпискою, щоб розблокувати один канал Xstream без додаткових витрат лише в додатку Airtel Xstream.

Вебсайт: airtelxstream.in

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