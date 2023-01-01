WebCatalog
TOD

TOD

tod.tv

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TOD» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Дивіться найкращі західні фільми та серіали, оригінали TOD, дитячі шоу та спортивні події лише в потоковому додатку TOD.

Вебсайт: tod.tv

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TOD». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

OSN Streaming

OSN Streaming

stream.osn.com

OSN+

OSN+

osnplus.com

TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

DStv

DStv

dstv.com

Tubi

Tubi

tubitv.com

ReelDrama

ReelDrama

reeldrama.com

astro

astro

astro.com.my

OTTplay

OTTplay

ottplay.com

Max

Max

max.com

Ertflix

Ertflix

ertflix.gr

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності