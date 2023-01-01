WebCatalog
Docketwise

Docketwise

docketwise.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Універсальне програмне забезпечення для імміграції та управління справами для юристів. Docketwise — це універсальне імміграційне програмне забезпечення №1, яке збирає все, що вам потрібно, в одному місці. Простий у використанні для вас і ваших клієнтів!

Вебсайт: docketwise.com

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