Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AnyList» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

AnyList — найкращий спосіб створювати списки покупок продуктів, а також збирати й упорядковувати рецепти. Легко поділіться списком зі своєю дружиною або сусідами по кімнаті безкоштовно. Зміни миттєво відображаються на пристроях кожного.

Вебсайт: anylist.com

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