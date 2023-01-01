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Tribalist

Tribalist

tribalist.io

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Tribalist — програма №1 для пошуку, створення та покупок списків того, що вам подобається. Ми допомагаємо вам, тим, хто цікавиться культурою, знайти найкращі речі, якими можна зайнятися щодня, складаючи дієві списки від медіа-брендів, яких ви знаєте, знаменитостей, якими ви захоплюєтеся, і друзів-дегустаторів, яким ви довіряєте. Також легко створювати власні списки улюблених книг, фільмів, телешоу, туристичних місць, ресторанів тощо та ділитися ними зі світом! Tribalist — це ваш дім для надихаючих списків, які об’єднують нас і допомагають отримати від життя максимум задоволення. Ми вважаємо, що кожен має потенціал бути впливовим і допомагати іншим людям відкривати для себе нові справи. Немає нічого більш захоплюючого, ніж перетворити когось на приховану перлину, яку ви знайшли. Тепер будь-хто може швидко та легко опублікувати високоякісний список, яким можна ділитися та купувати менше ніж за хвилину, безкоштовно!

Вебсайт: tribalist.io

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