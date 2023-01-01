WebCatalog
Flip

Flip

flip.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Поділіться. Відкрийте для себе. Будь ти. Flip — це безкоштовна програма для відеообговорень від Microsoft, у якій допитливі уми об’єднуються в безпечні малі групи, щоб ділитися відео, створювати спільноту та навчатися разом.

Вебсайт: flip.com

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