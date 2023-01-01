Поділіться. Відкрийте для себе. Будь ти. Flip — це безкоштовна програма для відеообговорень від Microsoft, у якій допитливі уми об’єднуються в безпечні малі групи, щоб ділитися відео, створювати спільноту та навчатися разом.

Вебсайт: flip.com

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