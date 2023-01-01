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Fishbowl

Fishbowl

fishbowlapp.com

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Fishbowl – це місце, куди професіонали спілкуються та спілкуються в нову еру віддаленої роботи. Вибирайте з тисяч галузей, спільнот чи компаній («Групи») і ведіть щирі розмови з іншими перевіреними професіоналами, які працюють у сферах діяльності, подібних до вашої. Ви можете приєднатися до різних чаш або професійних груп з іншими людьми з того самого досвіду, що й ви, щоб отримати реальні поради, поділитися історіями роботи та налагодити зв’язок. Не пропустіть те, що говорять ваші співробітники та колеги.

Вебсайт: fishbowlapp.com

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