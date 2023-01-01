Віддалено чи в офісі? Відповідь: deskMy. Зустрічайте свій новий робочий стіл будь-де. Відкрийте свій deskMy з будь-якого пристрою, і ви побачите все, що вам потрібно товариші по команді та програми в одному місці, незалежно від того, де ви чи вони фізично перебуваєте.

Вебсайт: deskmy.com

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