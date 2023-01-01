Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «pCloud» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

pCloud — це безпечне хмарне сховище, де ви можете зберігати, ділитися та працювати з усіма своїми файлами. Ви можете отримати доступ до них на будь-якому пристрої, де б ви не були! Отримайте 10 ГБ безкоштовно!

Вебсайт: pcloud.com

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