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FEX.NET

FEX.NET

fex.net

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

FEX.NET — безпечне хмарне сховище. За допомогою програми ви можете: - Безпечно зберігайте свої фотографії, відео, аудіо та документи в хмарі; - Перегляд файлів онлайн; - Мати доступ до всіх своїх файлів за допомогою програми, ПК і навіть Smart TV; - Швидко обмінюйтеся файлами та папками з друзями та колегами; - Мати автономний доступ до файлів; - Отримайте найкращу пропозицію серед хмарних сховищ і придбайте обліковий запис ємністю від 10 ГБ до 3 ТБ. Навіть якщо щось трапиться з вашим телефоном, ваші файли завжди будуть у безпеці.

Вебсайт: fex.net

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