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Infomaniak kDrive

Infomaniak kDrive

infomaniak.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

kDrive — це найбезпечніша хмара для співпраці в Інтернеті та доступу до документів і файлів на всіх ваших пристроях. Ваші дані зберігаються виключно в Швейцарії в екологічних центрах обробки даних провідного хостинг-провайдера країни. Безкоштовна пропозиція від ik.me пропонує 3 ГБ пам’яті, а лише за 5 євро на місяць ви можете зберігати до 2 ТБ даних у хмарі, яка поважає вашу конфіденційність.

Вебсайт: infomaniak.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Infomaniak kDrive». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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