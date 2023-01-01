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Treasure Clou‪d

Treasure Clou‪d

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Вебсайт: treasure.cloud

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Treasure — це хмарне сховище з підходом до конфіденційності. Treasure дозволяє зберігати та безпечно отримувати доступ до всіх ваших даних і облікових записів у хмарі в одній програмі.

Вебсайт: treasure.cloud

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Treasure Clou‪d». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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