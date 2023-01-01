Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Stitch» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Усі ваші дані. Де ви хочете. За хвилини. Stitch — це перш за все хмарна платформа, орієнтована на розробників, для швидкого переміщення даних. Сотні груп обробки даних покладаються на Stitch для безпечного й надійного переміщення своїх даних із інструментів і баз даних SaaS у свої сховища даних і озера даних.

Вебсайт: stitchdata.com

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