Terraform Cloud — це керована послуга HashiCorp, яка усуває потребу в непотрібних інструментах і документації для використання Terraform у виробництві. Забезпечення безпечної та надійної інфраструктури в хмарі за допомогою безкоштовного віддаленого сховища стану. Збільшуючись, додавайте робочі простори для кращої співпраці з командою.

Вебсайт: terraform.io

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