TypeScript Docs

TypeScript — це строго типізована мова програмування, яка ґрунтується на JavaScript і надає вам кращі інструменти будь-якого масштабу.

Вебсайт: typescriptlang.org

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