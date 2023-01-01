Alma створює критично важливий інструментарій SIS, який значно покращує роботу школи та дає змогу викладачам сприяти кращим результатам учнів, тож ми можемо створити найкраще покоління викладачів, щоб вони могли створити найкраще покоління студентів.

Вебсайт: getalma.com

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