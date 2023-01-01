WebCatalog
Alma

Alma

getalma.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Alma створює критично важливий інструментарій SIS, який значно покращує роботу школи та дає змогу викладачам сприяти кращим результатам учнів, тож ми можемо створити найкраще покоління викладачів, щоб вони могли створити найкраще покоління студентів.

Вебсайт: getalma.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Alma». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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