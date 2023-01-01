Розблокування кращих результатів вищої освіти для іноземних студентів BridgeU з’єднує університети з міжнародними школами в 140 країнах, щоб покращити вищу освіту та кар’єрні результати для студентів.

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