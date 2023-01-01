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InvestEd

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

InvestEd допоміг тисячам студентів з 585 університетів у 64 провінціях Додаток онлайн і абсолютно безкоштовний. Ми також робимо це зручним для вас, сплачуючи безпосередньо школам і постачальникам і надсилаючи вашу допомогу щомісяця.

Вебсайт: invested.ph

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