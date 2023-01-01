Ми розміщуємо календарі для шкіл. - Як адміністрація школи ви можете редагувати календарі в браузері, в Outlook, Thunderbird або на Android та iOS. - Усі вчителі, учні та батьки можуть переглядати календар онлайн або за допомогою Outlook, Thunderbird або підписатися на Android 1 та iOS. - Для огляду ви можете переглянути річний календар і роздрукувати його безпосередньо з браузера. - Ви можете вставити свої календарі в індивідуальний дизайн на домашній сторінці школи. Ми рекомендуємо homepage.schule

Вебсайт: termine.schule

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