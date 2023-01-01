Google Classroom – це безкоштовний веб-сервіс, розроблений Google для шкіл, який має на меті спростити створення, розповсюдження та оцінювання завдань. Основна мета Google Classroom – спростити процес обміну файлами між викладачами та студентами. За оцінками, Google Classroom використовують від 40 до 100 мільйонів користувачів. Google Classroom об’єднує Документи, Таблиці, Презентації, Gmail і Календар у єдину платформу для керування спілкуванням учнів і викладачів. Студентів можна запросити приєднатися до класу за допомогою приватного коду або автоматично імпортувати з домену школи. Викладачі можуть створювати, розповсюджувати та позначати завдання в екосистемі Google. Кожен клас створює окрему папку на Диску відповідного користувача, куди учень може надсилати роботу для оцінювання вчителем. Завдання та терміни виконання додаються до календаря Google, кожне завдання може належати до категорії (або теми). Викладачі можуть відстежувати прогрес кожного учня, переглядаючи історію переглядів документа, і після оцінки вчителі можуть повертати роботу разом із коментарями. Classroom також має мобільні програми, доступні для Android та iOS.

Вебсайт: edu.google.com

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