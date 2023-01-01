Управління класом стало простіше. За допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів Classroomscreen підтримуйте свою діяльність у класі, стимулюйте залучення та допомагайте своїм учням приступити до роботи.

Вебсайт: classroomscreen.com

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