WebCatalog
Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Управління класом стало простіше. За допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів Classroomscreen підтримуйте свою діяльність у класі, стимулюйте залучення та допомагайте своїм учням приступити до роботи.

Вебсайт: classroomscreen.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Classroomscreen». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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