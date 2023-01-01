WebCatalog
FieldSense

FieldSense

fieldsense.in

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FieldSense» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

ОЦИФРОВАЙТЕ СВОЇ ПОЛЬОВІ СИЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ FIELDSENSE Зробіть польове керування легким за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого додатка для автоматизації польових сил. Оптимізуйте операції, автоматизуйте робочі процеси, відстежуйте дії в режимі реального часу та підвищуйте продуктивність праці.

Вебсайт: fieldsense.in

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FieldSense». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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