Smart Workforce

Універсальне рішення для управління робочою силою для підвищення продуктивності Задовольняйте всі свої потреби в управлінні робочою силою з єдиної інформаційної панелі та автоматизуйте планування та відвідування за допомогою нашого хмарного комплексного пакету кадрів «все в одному».

Вебсайт: smartworkforce.co.uk

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