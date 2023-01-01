tamigo — це хмарне рішення, яке поєднує в ОДНОМУ рішенні планування, керування відсутністю, продуктивність, комунікацію між співробітниками, HR, фінанси та прогнозування тощо. Розвивайте свій бізнес разом з нами – замовте 30-денну пробну версію вже сьогодні.

Вебсайт: tamigo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «tamigo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.