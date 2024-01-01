SalaryBook

SalaryBook

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Вебсайт: salarybook.co.in

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Керуйте своїм персоналом, заробітною платою та витратами в одному місці. Просте у використанні рішення для управління персоналом. Відвідуваність персоналу. Найняти персонал. Рання зарплата. SalaryBook — це програма для розрахунку заробітної плати, відвідування працівників і керування витратами для 60 мільйонів індійських малих і середніх підприємств. Малий і середній бізнес бачить у нашому додатку універсальне рішення для ведення свого бізнесу. Починаючи від безперебійного залучення працівників до управління їхньою платіжною розрахунком і відвідуваністю. Наш додаток містить кілька цікавих функцій, як-от селфі та маркування відвідуваності на основі місцезнаходження. Попрощайтеся з традиційними системами обліку відвідуваності та замініть їх одним натисканням кнопки в мобільному додатку SalaryBook.

Вебсайт: salarybook.co.in

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