Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Findity» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Findity — це платформа для керування витратами, яка дозволяє партнерам виводити на ринок власне рішення для керування витратами — у вигляді білого додатка або через API. Платформа автоматизує витрати підприємств, пробіги, розваги та добові в одному місці. Завдяки інтеграції з провідним програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку та розрахунку заробітної плати та картками це рішення покращує пропозиції партнерів завдяки безперебійному та повністю сумісному досвіду витрат для їхніх клієнтів.

Вебсайт: findity.com

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