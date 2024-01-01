Findity

Findity

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Вебсайт: findity.com

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Findity — це платформа для керування витратами, яка дозволяє партнерам виводити на ринок власне рішення для керування витратами — у вигляді білого додатка або через API. Платформа автоматизує витрати підприємств, пробіги, розваги та добові в одному місці. Завдяки інтеграції з провідним програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку та розрахунку заробітної плати та картками це рішення покращує пропозиції партнерів завдяки безперебійному та повністю сумісному досвіду витрат для їхніх клієнтів.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: findity.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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