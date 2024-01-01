Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zaggle» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Zaggle Save — це комплексне програмне забезпечення для керування витратами та пільг для працівників, яке допомагає відстежувати витрати підприємства, легко подавати дані про витрати, керувати відповідністю вимогам і знаходити можливості заощадити гроші. Zaggle пропонує вам просте та розумне рішення для керування всіма вашими бізнес-витратами за допомогою багатогаманцевих карток Zaggle із підтримкою VISA.

Вебсайт: zagglesave.com

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