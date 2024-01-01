Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Capture Expense» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Базується в Лондоні, Великобританія. Capture Expense — це сучасне комплексне рішення для управління витратами. Схвалений HMRC і сумісний з ПДВ, він має все необхідне для автоматизації, оптимізації та контролю процесу від збору квитанцій до відшкодування персоналу. Завдяки інтеграції в Accounts, Payroll і Open Banking ваша фінансова команда легко оброблятиме витрати. Достатньо гнучко, щоб задовольнити найвимогливіший бізнес, заощаджуючи час, дотримуючись бізнес-політики та відповідності.

Вебсайт: captureexpense.com

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