Хмарне бухгалтерське програмне забезпечення ManageMart – найпотужніше рішення для бізнесу. Управління обліковим записом (рахунки та кошториси), створення/видалення/редагування/надсилання. Відстеження витрат. Виставлення рахунків клієнтам онлайн (за умови використання хоча б однієї з платіжних систем: Stripe, PayPal або Square) Повна звітність: звіт про доходи/витрати, звіт про податки. All-in-One ManageMart для бізнесу також включає: CRM, персонал, обладнання, програмне забезпечення для керування розкладом.

Вебсайт: managemart.com

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