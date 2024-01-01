Rillet

Rillet

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Вебсайт: rillet.com

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Rillet — це бухгалтерська система для компаній середнього ринку програмного забезпечення. Він має вбудовані рахунки-фактури, визнання доходу (фіксованого та використання) і ключові звіти SaaS, такі як ARR, NRR або прибутки та збитки SaaS. Rillet також інтегрується в стек за допомогою власних підключень до Stripe, Salesforce, Hubspot та багатьох інших за рахунок, банк, заробітна плата та податкова сторона.
Категорії:
Business
Бухгалтерське програмне забезпечення

Вебсайт: rillet.com

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