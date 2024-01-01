Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rillet» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Rillet — це бухгалтерська система для компаній середнього ринку програмного забезпечення. Він має вбудовані рахунки-фактури, визнання доходу (фіксованого та використання) і ключові звіти SaaS, такі як ARR, NRR або прибутки та збитки SaaS. Rillet також інтегрується в стек за допомогою власних підключень до Stripe, Salesforce, Hubspot та багатьох інших за рахунок, банк, заробітна плата та податкова сторона.

Вебсайт: rillet.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rillet». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.