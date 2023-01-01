Бухгалтерська платформа з відкритим кодом, яка допомагає малим підприємствам керувати виставленням рахунків, депозитами, взаємодією з клієнтами тощо.

Вебсайт: akaunting.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Akaunting». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.