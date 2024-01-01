Альтернативи - Rillet

Asana

Asana

asana.com

Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks — пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахунки,...

Wave

Wave

waveapps.com

Wave – це компанія, яка надає фінансові послуги та програмне забезпечення для малого бізнесу. Штаб-квартира Wave розташована в районі Леслівіль у Торонто, Канада. Першим продуктом компанії було безкоштовне онлайн-бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене для підприємств із 1-9 співробітникам...

Xero

Xero

xero.com

Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...

FreeAgent

FreeAgent

freeagent.com

FreeAgent — це хмарна компанія з програмного забезпечення для бухгалтерського обліку, що базується в Единбурзі, Шотландія.

Deskera

Deskera

deskera.com

Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу

sevDesk

sevDesk

sevdesk.de

За допомогою sevDesk ви можете легко та зрозуміло подавати документи в цифровий формат. Наше бухгалтерське програмне забезпечення автоматично створює для вас рахунок-фактуру надлишку доходу.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.

Crunch

Crunch

crunch.co.uk

Ідеальне поєднання простого бухгалтерського програмного забезпечення, експертних порад і чудових послуг від дипломованих сертифікованих бухгалтерів для фрілансерів, підрядників і малого бізнесу.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

Holded

Holded

holded.com

Holded — це програмне забезпечення для управління бізнесом для сучасних компаній. Збільшуйте продажі, зменшуйте витрати та заощаджуйте час, керуючи кожним елементом свого бізнесу з єдиної платформи. Holded надає вам усі необхідні інструменти для прийняття кращих бізнес-рішень. Виставлення рахунків, ...

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks — це просте у використанні бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене спеціально для власників бізнесу та їхніх відділів продажів.

Wafeq

Wafeq

wafeq.com

Потужне бухгалтерське програмне забезпечення для перспективного бізнесу. Надсилайте рахунки-фактури та замовлення на купівлю, керуйте своїми запасами та платіжною відомістю, отримуйте десятки фінансових звітів, запрошуйте необмежену кількість користувачів. Все в одному програмному забезпеченні.

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

Завдяки Pennylane генеральні директори можуть приймати розумніші рішення та полегшувати управління фінансами. Не залишаючи платформи, вони мають доступ до точних даних у режимі реального часу, розумного інструменту виставлення рахунків та ефективного керування витратами.

Zybra

Zybra

zybra.in

Швидке та просте програмне забезпечення для бухгалтерського обліку GST для вашого бізнесу. Бухгалтерське програмне забезпечення та додаток для ММСБ, що розвивається найшвидше в Індії.

TopNotepad

TopNotepad

topnotepad.com

Прості онлайн-котирування, бухгалтерське програмне забезпечення для виставлення рахунків для малого бізнесу. Створюйте однозначні пропозиції, рахунки-фактури, реєструйте витрати, відстежуйте податкові зобов'язання.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла).

Conta Azul

Conta Azul

contaazul.com

Conta Azul — це проста у використанні онлайн-система ERP, за допомогою якої ви можете працювати разом зі своїм бухгалтером. Організовуйте продажі, швидше отримуйте платежі, виставляйте рахунки та контролюйте свою компанію в одному місці.

QuickFile

QuickFile

quickfile.co.uk

Просте, інтуїтивно зрозуміле хмарне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку для британських фрілансерів і малих і середніх підприємств.

Akaunting

Akaunting

akaunting.com

Бухгалтерська платформа з відкритим кодом, яка допомагає малим підприємствам керувати виставленням рахунків, депозитами, взаємодією з клієнтами тощо.

Munim

Munim

themunim.com

Найкраще бухгалтерське програмне забезпечення в Індії. Відчуйте найбезпечнішу версію бухгалтерського обліку з найкращим бухгалтерським програмним забезпеченням в Індії. Це більше, ніж просто виставлення рахунків, інвентаризація та облік GST. Ви можете заощадити свій час і гроші в один клік.

Pandle

Pandle

pandle.com

Pandle — це БЕЗКОШТОВНИЙ, простий і ефективний хмарний облік, призначений для малого бізнесу.

Akounto

Akounto

akounto.com

Онлайн-програмне забезпечення для мобільного бухгалтерського обліку для керування вашими книгами, рахунками та податками та для ефективного масштабування вашого бізнесу. Спростіть свій облік і книги з Akounto

Clear Books

Clear Books

clearbooks.co.uk

Бухгалтерське онлайн-програмне забезпечення, яке дає британським малим підприємствам холодне, спокійне та контрольоване відчуття. Clear Books надає простіший спосіб керувати фінансами вашого бізнесу. Це просте у користуванні бухгалтерське онлайн-програмне забезпечення, розроблене для британських мал...

Vencru

Vencru

vencru.com

Розрахуйте свої прибутки без складних електронних таблиць. Vencru — це безкоштовне програмне забезпечення для виставлення рахунків і бухгалтерського обліку, яке дає вам простий огляд ваших продажів, клієнтів, інвентаризації та бізнес-звітів — усе в одному місці.

Cashflow

Cashflow

cashflow.do

Універсальна бухгалтерська програма в хмарі для малого бізнесу. Чудово підходить для роздрібної, оптової торгівлі, інвентаризації, обслуговування або проектного бізнесу. Спробуйте безкоштовно!

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.

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