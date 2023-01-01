misKuentas — це електронна система бухгалтерського обліку, яка включає модуль виставлення рахунків, нарахування заробітної плати, декларацій, звітів та розрахунку податків.

Вебсайт: miskuentas.com

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