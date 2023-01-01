Повна та проста у використанні система нарахування заробітної плати, розроблена для Філіппін. Інтеграція часу безпосередньо до нарахування заробітної плати автоматично створює державні форми та звіти.

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