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Pocket HRMS

Pocket HRMS

pockethrms.com

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Pocket HRMS є провідним програмним забезпеченням для кадрових розрахунків в Індії. Автоматизуйте розрахунки заробітної плати, PF, TDS за допомогою нашої простої у користуванні системи нарахування заробітної плати HR. Скористайтеся безкоштовною пробною версією зараз!

Вебсайт: pockethrms.com

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