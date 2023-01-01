Pocket HRMS є провідним програмним забезпеченням для кадрових розрахунків в Індії. Автоматизуйте розрахунки заробітної плати, PF, TDS за допомогою нашої простої у користуванні системи нарахування заробітної плати HR. Скористайтеся безкоштовною пробною версією зараз!

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