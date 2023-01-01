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AanyaHR

AanyaHR

aanyahr.com

Користуватися вебзастосунком

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AanyaHR — це найдосконаліша, інноваційна та настроювана система управління персоналом і заробітної плати на Філіппінах. Отримайте всі ваші кадрові рішення для обліку часу, керування відпустками та розрахунку заробітної плати з системи, яка сумісна з Інтернетом, мобільними пристроями та планшетами, щоб ви могли працювати будь-коли та будь-де.

Вебсайт: aanyahr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AanyaHR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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