AanyaHR — це найдосконаліша, інноваційна та настроювана система управління персоналом і заробітної плати на Філіппінах. Отримайте всі ваші кадрові рішення для обліку часу, керування відпустками та розрахунку заробітної плати з системи, яка сумісна з Інтернетом, мобільними пристроями та планшетами, щоб ви могли працювати будь-коли та будь-де.

Вебсайт: aanyahr.com

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