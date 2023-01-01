LeaveBoard

Система управління кадрами та відпустками. Хмарні HR-інструменти для відстеження відпусток співробітників (наприклад, відпусток, особистих відпусток і відпусток), централізації даних про робочу силу, розширення можливостей працівників і отримання точних звітів. Почніть економити час на управлінні співробітниками.

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