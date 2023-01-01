Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WebHR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

WebHR — це хмарне соціальне HR-програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу. Безкоштовно для 05 співробітників і лише за 1,0 долар США на працівника на місяць.

Вебсайт: web.hr

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