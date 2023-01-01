Спростіть управління персоналом за допомогою HealthBoxHR. Наша платформа дозволяє керувати нарахуванням заробітної плати, лікарняними, табелями обліку робочого часу тощо в одному зручному місці. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона задоволених користувачів і подивіться, як HealthBoxHR може допомогти вам заощадити час, зменшити витрати та покращити ваші кадрові процеси.

Вебсайт: healthboxhr.com

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